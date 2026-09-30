AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|ATX Prime aktuell
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30.09.2026 17:58:25
Schwache Performance in Wien: ATX Prime liegt letztendlich im Minus
Am Mittwoch bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 0,99 Prozent leichter bei 3 362,81 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 3 396,42 Punkte an der Kurstafel, nach 3 396,42 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3 361,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 410,03 Einheiten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 1,14 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3 335,76 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Stand von 3 177,12 Punkten. Der ATX Prime wurde am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, mit 2 317,61 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 26,51 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Kapsch TrafficCom (+ 3,54 Prozent auf 4,10 EUR), Frequentis (+ 3,10 Prozent auf 66,60 EUR), Polytec (+ 2,89 Prozent auf 5,70 EUR), EVN (+ 2,10 Prozent auf 29,20 EUR) und Lenzing (+ 1,71 Prozent auf 20,80 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Palfinger (-9,70 Prozent auf 27,45 EUR), Wolford (-8,70 Prozent auf 2,10 EUR), AT S (AT&S) (-7,18 Prozent auf 200,50 EUR), CA Immobilien (-2,46 Prozent auf 21,80 EUR) und Vienna Insurance (-2,24 Prozent auf 65,40 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 637 907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 49,100 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,64 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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