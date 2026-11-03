Schwache Performance in Wien: ATX Prime liegt zum Handelsende im Minus

Zum Handelsende tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,58 Prozent leichter bei 3 142,18 Punkten. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,030 Prozent leichter bei 3 159,47 Punkten, nach 3 160,41 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 130,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 184,61 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 3 295,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 240,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 409,61 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 18,21 Prozent zu. Bei 3 448,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 8,00 Prozent auf 2,16 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,67 Prozent auf 138,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,62 Prozent auf 3,91 EUR), Rosenbauer (+ 1,62 Prozent auf 62,80 EUR) und AMAG (+ 1,57 Prozent auf 32,30 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Polytec (-5,71 Prozent auf 4,13 EUR), Frequentis (-3,69 Prozent auf 65,20 EUR), Addiko Bank (-3,54 Prozent auf 24,50 EUR), Warimpex (-3,36 Prozent auf 0,46 EUR) und DO (-2,82 Prozent auf 206,50 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 445 223 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42,108 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at