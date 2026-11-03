ATX Prime

3 198,11
55,93
1,78 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Wiener Börse-Handel im Blick 03.11.2026 17:58:49

Schwache Performance in Wien: ATX Prime liegt zum Handelsende im Minus

Schwache Performance in Wien: ATX Prime liegt zum Handelsende im Minus

Der ATX Prime verlor am Dienstagabend an Boden.

Zum Handelsende tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,58 Prozent leichter bei 3 142,18 Punkten. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,030 Prozent leichter bei 3 159,47 Punkten, nach 3 160,41 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 130,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 184,61 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 3 295,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 240,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 409,61 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 18,21 Prozent zu. Bei 3 448,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 8,00 Prozent auf 2,16 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,67 Prozent auf 138,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,62 Prozent auf 3,91 EUR), Rosenbauer (+ 1,62 Prozent auf 62,80 EUR) und AMAG (+ 1,57 Prozent auf 32,30 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Polytec (-5,71 Prozent auf 4,13 EUR), Frequentis (-3,69 Prozent auf 65,20 EUR), Addiko Bank (-3,54 Prozent auf 24,50 EUR), Warimpex (-3,36 Prozent auf 0,46 EUR) und DO (-2,82 Prozent auf 206,50 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 445 223 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42,108 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 24,10 -1,63% Addiko Bank
AMAG 32,30 0,00% AMAG
AT & S (AT&S) 130,60 -5,36% AT & S (AT&S)
DO & CO 214,00 3,63% DO & CO
Erste Group Bank AG 110,90 3,45% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 30,35 1,17% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Frequentis 62,50 -4,14% Frequentis
OMV AG 72,40 -0,69% OMV AG
Polytec 4,02 -2,66% Polytec
Rosenbauer 62,40 -0,64% Rosenbauer
Warimpex 0,47 2,17% Warimpex
Wolford AG 2,16 0,00% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,92 0,26% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 198,11 1,78%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise sinken weiter: Freundliche Stimmung für den ATX -- DAX könnte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer - Kräftige Verluste in Südkorea
Am heimischen Aktienmarkt dürfte die Stimmung freundlich sein. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen