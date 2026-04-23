Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Index-Bewegung
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23.04.2026 12:26:49
Schwache Performance in Wien: ATX Prime mittags in Rot
Um 12:10 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,51 Prozent tiefer bei 2 861,67 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 876,29 Zählern und damit 0,002 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 876,36 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 876,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 855,66 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 2,89 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.03.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 613,25 Punkten auf. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 23.01.2026, bei 2 740,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.04.2025, wies der ATX Prime 2 021,69 Punkte auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,66 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 953,91 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Österreichische Post (+ 1,85 Prozent auf 35,75 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,13 Prozent auf 89,20 EUR), BAWAG (+ 0,99 Prozent auf 152,40 EUR), Verbund (+ 0,94 Prozent auf 64,70 EUR) und OMV (+ 0,86 Prozent auf 58,40 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen AMAG (-4,20 Prozent auf 27,40 EUR), DO (-3,04 Prozent auf 172,20 EUR), voestalpine (-2,31 Prozent auf 42,30 EUR), Marinomed Biotech (-2,19 Prozent auf 13,40 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2,17 Prozent auf 5,40 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 95 357 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 39,734 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel
Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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