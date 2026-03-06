Schwache Performance in Wien: ATX Prime notiert zum Handelsende im Minus

Am Freitag sank der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende um 0,63 Prozent auf 2 686,13 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,020 Prozent auf 2 702,56 Punkte an der Kurstafel, nach 2 703,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 729,44 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 663,77 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der ATX Prime bereits um 5,37 Prozent. Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 06.02.2026, bei 2 813,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 2 525,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 175,14 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,05 Prozent zu Buche. Bei 2 907,38 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 638,17 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Verbund (+ 4,45 Prozent auf 64,60 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,61 Prozent auf 4,31 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,63 Prozent auf 35,15 EUR), Telekom Austria (+ 2,26 Prozent auf 9,51 EUR) und OMV (+ 2,22 Prozent auf 57,45 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Marinomed Biotech (-15,88 Prozent auf 14,30 EUR), DO (-4,74 Prozent auf 181,00 EUR), AT S (AT&S) (-4,23 Prozent auf 45,25 EUR), Wienerberger (-3,97 Prozent auf 24,66 EUR) und Raiffeisen (-3,87 Prozent auf 37,28 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 703 693 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,292 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index weist die OMV-Aktie mit 7,69 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at