Schwache Performance in Wien: ATX Prime präsentiert sich leichter

Mit dem ATX Prime geht es am zweiten Tag der Woche abwärts.

Am Dienstag steht der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,76 Prozent im Minus bei 3 107,53 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,001 Prozent höher bei 3 131,46 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 131,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3 140,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 106,69 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 3 152,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.04.2026, wies der ATX Prime 2 858,24 Punkte auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, bei 2 289,18 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 16,91 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3 243,92 Punkte. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Telekom Austria (+ 3,40 Prozent auf 10,34 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,05 Prozent auf 3,98 EUR), CA Immobilien (+ 1,69 Prozent auf 24,00 EUR), Flughafen Wien (+ 1,61 Prozent auf 50,60 EUR) und Raiffeisen (+ 1,52 Prozent auf 56,65 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Lenzing (-11,86 Prozent auf 21,55 EUR), Palfinger (-8,91 Prozent auf 30,15 EUR), AT S (AT&S) (-7,74 Prozent auf 126,40 EUR), Marinomed Biotech (-5,08 Prozent auf 5,60 EUR) und Kapsch TrafficCom (-3,69 Prozent auf 4,70 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Lenzing-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 467 730 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 44,706 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,25 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at