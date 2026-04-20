Schwache Performance in Wien: ATX Prime sackt am Montagmittag ab

Der ATX Prime gibt derzeit nach.

Am Montag fällt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 1,54 Prozent auf 2 901,76 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,012 Prozent leichter bei 2 946,81 Punkten in den Handel, nach 2 947,17 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 896,40 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 2 946,94 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 20.03.2026, mit 2 581,07 Punkten bewertet. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, bei 2 665,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 974,73 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,16 Prozent zu. Bei 2 953,91 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 3,19 Prozent auf 87,40 EUR), OMV (+ 2,03 Prozent auf 57,85 EUR), Verbund (+ 1,63 Prozent auf 62,20 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,54 Prozent auf 3,70 EUR) und Polytec (+ 0,52 Prozent auf 3,84 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wolford (-6,71 Prozent auf 2,78 EUR), FACC (-6,38 Prozent auf 13,80 EUR), Frequentis (-4,17 Prozent auf 75,80 EUR), DO (-4,05 Prozent auf 180,20 EUR) und voestalpine (-4,00 Prozent auf 41,76 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. 157 621 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,181 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 6,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,64 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at