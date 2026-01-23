Schwache Performance in Wien: ATX Prime schwächelt zum Handelsende

Am Freitag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich 0,42 Prozent leichter bei 2 740,61 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,004 Prozent stärker bei 2 752,18 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 752,06 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 2 757,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 738,77 Punkten lag.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.12.2025, stand der ATX Prime bei 2 604,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 334,04 Punkten gehandelt. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 23.01.2025, den Wert von 1 910,98 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 3,10 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 757,69 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Punkten erreicht.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Marinomed Biotech (+ 4,13 Prozent auf 18,90 EUR), PORR (+ 2,79 Prozent auf 35,00 EUR), FACC (+ 2,30 Prozent auf 11,56 EUR), OMV (+ 1,91 Prozent auf 50,10 EUR) und Frequentis (+ 1,44 Prozent auf 84,40 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-3,36 Prozent auf 2,88 EUR), Warimpex (-3,10 Prozent auf 0,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,09 Prozent auf 31,40 EUR), DO (-2,67 Prozent auf 200,50 EUR) und Addiko Bank (-2,44 Prozent auf 24,00 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 528 130 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 40,544 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

In diesem Jahr präsentiert die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at