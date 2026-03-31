Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
|Wiener Börse-Handel im Blick
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31.03.2026 09:29:23
Schwache Performance in Wien: ATX Prime startet in der Verlustzone
Am Dienstag fällt der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,21 Prozent auf 2 624,16 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent fester bei 2 629,59 Punkten in den Handel, nach 2 629,59 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 619,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 2 630,33 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 2 840,18 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, bei 2 644,70 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 048,48 Punkten.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,28 Prozent. Bei 2 907,38 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit PORR (+ 5,69 Prozent auf 36,20 EUR), UBM Development (+ 2,62 Prozent auf 17,65 EUR), CA Immobilien (+ 1,43 Prozent auf 24,18 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,67 Prozent auf 89,80 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,66 Prozent auf 61,30 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-5,64 Prozent auf 48,50 EUR), Wolford (-5,52 Prozent auf 2,74 EUR), Marinomed Biotech (-2,77 Prozent auf 14,05 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,67 Prozent auf 5,10 EUR) und Addiko Bank (-1,91 Prozent auf 25,70 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX Prime
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. 34 283 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 35,403 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus
Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,82 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Kapsch TrafficCom AG
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