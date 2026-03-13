WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555
13.03.2026 15:58:56
Schwache Performance in Wien: ATX Prime verbucht am Freitagnachmittag Verluste
Am Freitag verbucht der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0,98 Prozent auf 2 635,48 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,029 Prozent auf 2 660,74 Punkte an der Kurstafel, nach 2 661,50 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 661,33 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 617,77 Zählern.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gab der ATX Prime bereits um 2,00 Prozent nach. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.02.2026, bei 2 799,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Wert von 2 536,98 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, bei 2 103,25 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 0,853 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 588,71 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,99 Prozent auf 51,60 EUR), Rosenbauer (+ 2,29 Prozent auf 49,10 EUR), Österreichische Post (+ 2,28 Prozent auf 33,65 EUR), Semperit (+ 2,25 Prozent auf 11,84 EUR) und OMV (+ 1,90 Prozent auf 59,05 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-9,80 Prozent auf 2,76 EUR), Warimpex (-4,40 Prozent auf 0,48 EUR), Andritz (-3,63 Prozent auf 63,65 EUR), UNIQA Insurance (-3,09 Prozent auf 15,06 EUR) und voestalpine (-2,79 Prozent auf 39,78 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im ATX Prime sticht die UNIQA Insurance-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 413 471 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 36,428 Mrd. Euro den größten Anteil.
KGV und Dividende der ATX Prime-Titel
Die Raiffeisen-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 7,41 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Semperit AG Holding
|
13.03.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
13.03.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime verbucht am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
13.03.26
|Verluste in Wien: ATX Prime liegt im Minus (finanzen.at)
|
13.03.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
12.03.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
11.03.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
10.03.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
10.03.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Dienstagnachmittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Semperit AG Holding
|19.02.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|13.02.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|12.11.25
|Semperit Kauf
|Warburg Research
|01.07.25
|Semperit kaufen
|Baader Bank
|21.05.25
|Semperit Kauf
|Warburg Research
|13.02.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|12.11.25
|Semperit Kauf
|Warburg Research
|01.07.25
|Semperit kaufen
|Baader Bank
|21.05.25
|Semperit Kauf
|Warburg Research
|09.04.25
|Semperit buy
|Warburg Research
|08.10.18
|Semperit verkaufen
|Erste Group Bank
|14.02.18
|Semperit verkaufen
|Erste Group Bank
|14.09.17
|Semperit verkaufen
|Erste Group Bank
|18.05.17
|Semperit Kauf
|Raiffeisen Centrobank AG
|24.04.17
|Semperit Halten
|Raiffeisen Centrobank AG
|19.02.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|08.04.25
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|10.09.24
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|06.03.24
|Semperit Hold
|Erste Group Bank
|06.09.23
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|63,00
|-4,62%
|AT & S (AT&S)
|50,40
|0,60%
|Erste Group Bank AG
|91,45
|-2,51%
|OMV AG
|58,80
|1,47%
|Österreichische Post AG
|33,55
|1,98%
|Raiffeisen
|37,04
|-2,11%
|Rosenbauer
|49,20
|2,50%
|Semperit AG Holding
|11,92
|2,94%
|UNIQA Insurance AG
|15,00
|-3,47%
|voestalpine AG
|39,52
|-3,42%
|Warimpex
|0,48
|-4,40%
|Wolford AG
|3,06
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 618,16
|-1,63%
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.