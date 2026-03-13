WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555

Marktbericht 13.03.2026 15:58:56

Schwache Performance in Wien: ATX Prime verbucht am Freitagnachmittag Verluste

Der ATX Prime verliert derzeit an Boden.

Am Freitag verbucht der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0,98 Prozent auf 2 635,48 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,029 Prozent auf 2 660,74 Punkte an der Kurstafel, nach 2 661,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 661,33 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 617,77 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der ATX Prime bereits um 2,00 Prozent nach. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.02.2026, bei 2 799,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Wert von 2 536,98 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, bei 2 103,25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 0,853 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 588,71 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,99 Prozent auf 51,60 EUR), Rosenbauer (+ 2,29 Prozent auf 49,10 EUR), Österreichische Post (+ 2,28 Prozent auf 33,65 EUR), Semperit (+ 2,25 Prozent auf 11,84 EUR) und OMV (+ 1,90 Prozent auf 59,05 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-9,80 Prozent auf 2,76 EUR), Warimpex (-4,40 Prozent auf 0,48 EUR), Andritz (-3,63 Prozent auf 63,65 EUR), UNIQA Insurance (-3,09 Prozent auf 15,06 EUR) und voestalpine (-2,79 Prozent auf 39,78 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime sticht die UNIQA Insurance-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 413 471 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 36,428 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 7,41 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

19.02.26 Semperit neutral Erste Group Bank
13.02.26 Semperit buy Baader Bank
12.11.25 Semperit Kauf Warburg Research
01.07.25 Semperit kaufen Baader Bank
21.05.25 Semperit Kauf Warburg Research
