Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|ATX Prime aktuell
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26.05.2026 12:26:51
Schwache Performance in Wien: ATX Prime verbucht am Mittag Abschläge
Am Dienstag verliert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,28 Prozent auf 3 028,21 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 3 036,70 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 036,70 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 016,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 037,00 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, lag der ATX Prime bei 2 848,78 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 26.02.2026, mit 2 866,62 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 26.05.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 224,33 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,92 Prozent nach oben. Bei 3 037,00 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 6,92 Prozent auf 2,78 EUR), FACC (+ 1,96 Prozent auf 16,62 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,59 Prozent auf 83,20 EUR), Österreichische Post (+ 1,27 Prozent auf 32,00 EUR) und UBM Development (+ 1,18 Prozent auf 17,20 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Polytec (-2,99 Prozent auf 4,22 EUR), Vienna Insurance (-2,92 Prozent auf 63,20 EUR), Telekom Austria (-1,71 Prozent auf 9,78 EUR), DO (-1,68 Prozent auf 187,60 EUR) und Palfinger (-1,61 Prozent auf 33,70 EUR) unter Druck.
Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 110 437 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38,180 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte
Die ZUMTOBEL-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,21 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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