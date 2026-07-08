Frequentis Aktie
WKN DE: A2PHG5 / ISIN: ATFREQUENT09
|Kursentwicklung im Fokus
|
08.07.2026 09:28:36
Schwache Performance in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Verluste
Am Mittwoch verliert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,57 Prozent auf 3 173,18 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,015 Prozent höher bei 3 191,92 Punkten in den Handel, nach 3 191,43 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3 191,92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 3 165,67 Einheiten.
ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn sank der ATX Prime bereits um 1,69 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 08.06.2026, einen Stand von 2 967,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.04.2026, wurde der ATX Prime mit 2 806,02 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, wurde der ATX Prime auf 2 219,05 Punkte taxiert.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 19,38 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Verbund (+ 2,45 Prozent auf 58,50 EUR), OMV (+ 2,02 Prozent auf 58,20 EUR), Frequentis (+ 1,94 Prozent auf 63,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,51 Prozent auf 30,35 EUR) und Flughafen Wien (+ 0,39 Prozent auf 51,00 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-4,31 Prozent auf 2,22 EUR), DO (-2,30 Prozent auf 212,00 EUR), Palfinger (-2,00 Prozent auf 31,90 EUR), Polytec (-1,90 Prozent auf 4,64 EUR) und AMAG (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 51 933 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 46,181 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,87 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Wolford AG
|
08.07.26
|Mittwochshandel in Wien: ATX Prime verliert letztendlich (finanzen.at)
|
08.07.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
08.07.26
|Börse Wien: ATX Prime liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
08.07.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
06.07.26
|Verluste in Wien: ATX Prime sackt mittags ab (finanzen.at)
|
06.07.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
03.07.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
03.07.26
|Gewinne in Wien: ATX Prime nachmittags stärker (finanzen.at)
Analysen zu Palfinger AG
|06.07.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Palfinger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Palfinger buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Palfinger accumulate
|Erste Group Bank
|20.03.26
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Palfinger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Palfinger buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Palfinger accumulate
|Erste Group Bank
|20.03.26
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Palfinger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Palfinger buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.10.24
|Palfinger neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.23
|Palfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.08.23
|Palfinger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.23
|Palfinger buy
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|21.06.23
|Palfinger accumulate
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|27,40
|0,00%
|AT & S (AT&S)
|180,80
|4,63%
|DO & CO
|208,00
|-4,15%
|Erste Group Bank AG
|113,00
|-4,56%
|Flughafen Wien AG
|51,60
|1,57%
|Frequentis
|61,20
|-1,29%
|OMV AG
|58,95
|3,33%
|Palfinger AG
|31,85
|-2,15%
|Polytec
|4,78
|1,06%
|Schoeller-Bleckmann
|30,70
|2,68%
|Verbund AG
|57,55
|0,79%
|Wienerberger AG
|22,00
|-3,93%
|Wolford AG
|2,22
|-4,31%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 137,50
|-1,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.