Schwache Performance in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Verluste

Der ATX Prime bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Mittwoch verliert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,57 Prozent auf 3 173,18 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,015 Prozent höher bei 3 191,92 Punkten in den Handel, nach 3 191,43 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 191,92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 3 165,67 Einheiten.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der ATX Prime bereits um 1,69 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 08.06.2026, einen Stand von 2 967,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.04.2026, wurde der ATX Prime mit 2 806,02 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, wurde der ATX Prime auf 2 219,05 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 19,38 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Verbund (+ 2,45 Prozent auf 58,50 EUR), OMV (+ 2,02 Prozent auf 58,20 EUR), Frequentis (+ 1,94 Prozent auf 63,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,51 Prozent auf 30,35 EUR) und Flughafen Wien (+ 0,39 Prozent auf 51,00 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-4,31 Prozent auf 2,22 EUR), DO (-2,30 Prozent auf 212,00 EUR), Palfinger (-2,00 Prozent auf 31,90 EUR), Polytec (-1,90 Prozent auf 4,64 EUR) und AMAG (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 51 933 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 46,181 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,87 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at