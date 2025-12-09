OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime-Kursentwicklung 09.12.2025 12:27:46

Schwache Performance in Wien: ATX Prime verliert am Mittag

Schwache Performance in Wien: ATX Prime verliert am Mittag

Kaum bewegt zeigt sich der ATX Prime am Mittag.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,02 Prozent leichter bei 2 532,01 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,016 Prozent auf 2 532,84 Punkte an der Kurstafel, nach 2 532,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 546,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 525,06 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 2 361,33 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 09.09.2025, den Stand von 2 322,18 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, bei 1 800,01 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 38,67 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 546,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 5,93 Prozent auf 71,40 EUR), Vienna Insurance (+ 5,33 Prozent auf 55,30 EUR), Wolford (+ 2,42 Prozent auf 3,38 EUR), Addiko Bank (+ 1,83 Prozent auf 22,20 EUR) und Raiffeisen (+ 1,78 Prozent auf 35,52 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Lenzing (-4,08 Prozent auf 22,35 EUR), Wienerberger (-2,95 Prozent auf 28,32 EUR), voestalpine (-1,84 Prozent auf 37,30 EUR), Flughafen Wien (-1,82 Prozent auf 54,00 EUR) und UBM Development (-1,78 Prozent auf 22,10 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 185 399 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 37,185 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Die Marinomed Biotech-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,08 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Alle ATX Prime-Werte
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AGmehr Nachrichten

Analysen zu OMV AGmehr Analysen

17.11.25 OMV buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 OMV buy Baader Bank
17.10.25 OMV buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.25 OMV kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.25 OMV accumulate Erste Group Bank