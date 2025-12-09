Schwache Performance in Wien: ATX Prime verliert am Mittag

Kaum bewegt zeigt sich der ATX Prime am Mittag.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,02 Prozent leichter bei 2 532,01 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,016 Prozent auf 2 532,84 Punkte an der Kurstafel, nach 2 532,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 546,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 525,06 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 2 361,33 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 09.09.2025, den Stand von 2 322,18 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, bei 1 800,01 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 38,67 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 546,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 5,93 Prozent auf 71,40 EUR), Vienna Insurance (+ 5,33 Prozent auf 55,30 EUR), Wolford (+ 2,42 Prozent auf 3,38 EUR), Addiko Bank (+ 1,83 Prozent auf 22,20 EUR) und Raiffeisen (+ 1,78 Prozent auf 35,52 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Lenzing (-4,08 Prozent auf 22,35 EUR), Wienerberger (-2,95 Prozent auf 28,32 EUR), voestalpine (-1,84 Prozent auf 37,30 EUR), Flughafen Wien (-1,82 Prozent auf 54,00 EUR) und UBM Development (-1,78 Prozent auf 22,10 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 185 399 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 37,185 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Die Marinomed Biotech-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,08 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

