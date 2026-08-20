Schwache Performance in Wien: ATX Prime verliert zum Ende des Donnerstagshandels

Am Donnerstag verbuchte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss ein Minus in Höhe von 0,45 Prozent auf 3 230,51 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,038 Prozent fester bei 3 246,50 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 245,27 Punkten am Vortag.

Bei 3 255,53 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 223,02 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 2,59 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 3 151,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, stand der ATX Prime bei 2 920,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 405,64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 21,53 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 337,77 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 4,33 Prozent auf 30,15 EUR), Frequentis (+ 3,77 Prozent auf 71,50 EUR), Wienerberger (+ 1,72 Prozent auf 19,54 EUR), Raiffeisen (+ 1,58 Prozent auf 61,00 EUR) und Semperit (+ 1,53 Prozent auf 16,60 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Mayr-Melnhof Karton (-5,32 Prozent auf 76,50 EUR), UNIQA Insurance (-4,67 Prozent auf 17,16 EUR), AT S (AT&S) (-4,03 Prozent auf 143,00 EUR), voestalpine (-3,76 Prozent auf 42,98 EUR) und Wolford (-3,54 Prozent auf 2,18 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 449 875 Aktien gehandelt. Mit 47,119 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Im ATX Prime hat die Marinomed Biotech-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at