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Index-Bewegung 20.08.2026 17:58:41

Schwache Performance in Wien: ATX Prime verliert zum Ende des Donnerstagshandels

Schwache Performance in Wien: ATX Prime verliert zum Ende des Donnerstagshandels

Der ATX Prime zeigte sich am Abend mit negativen Notierungen.

Am Donnerstag verbuchte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss ein Minus in Höhe von 0,45 Prozent auf 3 230,51 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,038 Prozent fester bei 3 246,50 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 245,27 Punkten am Vortag.

Bei 3 255,53 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 223,02 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 2,59 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 3 151,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, stand der ATX Prime bei 2 920,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 405,64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 21,53 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 337,77 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 4,33 Prozent auf 30,15 EUR), Frequentis (+ 3,77 Prozent auf 71,50 EUR), Wienerberger (+ 1,72 Prozent auf 19,54 EUR), Raiffeisen (+ 1,58 Prozent auf 61,00 EUR) und Semperit (+ 1,53 Prozent auf 16,60 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Mayr-Melnhof Karton (-5,32 Prozent auf 76,50 EUR), UNIQA Insurance (-4,67 Prozent auf 17,16 EUR), AT S (AT&S) (-4,03 Prozent auf 143,00 EUR), voestalpine (-3,76 Prozent auf 42,98 EUR) und Wolford (-3,54 Prozent auf 2,18 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 449 875 Aktien gehandelt. Mit 47,119 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Im ATX Prime hat die Marinomed Biotech-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 143,00 -4,03% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 120,10 0,92% Erste Group Bank AG
Frequentis 71,50 3,77% Frequentis
Marinomed Biotech AG 4,50 0,00% Marinomed Biotech AG
Mayr-Melnhof Karton AG 76,50 -5,32% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 69,00 0,66% OMV AG
Raiffeisen 61,00 1,58% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 30,15 4,33% Schoeller-Bleckmann
Semperit AG Holding 16,60 1,53% Semperit AG Holding
UNIQA Insurance AG 17,16 -4,67% UNIQA Insurance AG
voestalpine AG 42,98 -3,76% voestalpine AG
Wienerberger AG 19,54 1,72% Wienerberger AG
Wolford AG 2,18 -3,54% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,00 1,27% ZUMTOBEL AG

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ATX Prime 3 230,51 -0,45%

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