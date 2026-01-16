Warimpex Aktie

Warimpex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 82720 / ISIN: AT0000827209

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Wiener Börse-Handel im Blick 16.01.2026 15:58:41

Schwache Performance in Wien: ATX Prime zeigt sich am Freitagnachmittag leichter

Schwache Performance in Wien: ATX Prime zeigt sich am Freitagnachmittag leichter

Der ATX Prime gibt sich aktuell schwächer.

Am Freitag notiert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,25 Prozent schwächer bei 2 710,03 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,006 Prozent leichter bei 2 716,64 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 716,81 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 705,73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 720,93 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0,929 Prozent. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 16.12.2025, mit 2 569,99 Punkten bewertet. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 16.10.2025, den Stand von 2 333,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 857,68 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,95 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 720,93 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 654,40 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AMAG (+ 3,15 Prozent auf 26,20 EUR), Addiko Bank (+ 2,36 Prozent auf 26,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,24 Prozent auf 36,55 EUR), BAWAG (+ 1,94 Prozent auf 136,70 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1,87 Prozent auf 3,55 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Schoeller-Bleckmann (-4,74 Prozent auf 32,15 EUR), Wienerberger (-3,20 Prozent auf 28,44 EUR), Warimpex (-3,10 Prozent auf 0,50 EUR), voestalpine (-2,53 Prozent auf 38,60 EUR) und Palfinger (-2,40 Prozent auf 36,60 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 128 332 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,506 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 6,03 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,92 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Addiko Bank

mehr Nachrichten

Analysen zu Warimpex

mehr Analysen
23.06.22 Warimpex kaufen Erste Group Bank
17.12.21 Warimpex buy Erste Group Bank
10.09.21 Warimpex buy Erste Group Bank
01.07.21 Warimpex kaufen Erste Group Bank
18.01.21 Warimpex kaufen Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 26,00 2,36% Addiko Bank
AMAG 26,30 3,54% AMAG
AT & S (AT&S) 36,60 2,38% AT & S (AT&S)
BAWAG 136,50 1,79% BAWAG
Erste Group Bank AG 104,90 -0,38% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,10 -0,35% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
OMV AG 49,10 0,25% OMV AG
Palfinger AG 36,90 -1,60% Palfinger AG
Raiffeisen 37,44 0,11% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 32,20 -4,59% Schoeller-Bleckmann
voestalpine AG 38,76 -2,12% voestalpine AG
Warimpex 0,52 0,00% Warimpex
Wienerberger AG 28,62 -2,59% Wienerberger AG
ZUMTOBEL AG 3,58 2,73% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 716,26 -0,02%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:15 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen