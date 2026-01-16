Schwache Performance in Wien: ATX Prime zeigt sich am Freitagnachmittag leichter

Am Freitag notiert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,25 Prozent schwächer bei 2 710,03 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,006 Prozent leichter bei 2 716,64 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 716,81 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 705,73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 720,93 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0,929 Prozent. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 16.12.2025, mit 2 569,99 Punkten bewertet. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 16.10.2025, den Stand von 2 333,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 857,68 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,95 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 720,93 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 654,40 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AMAG (+ 3,15 Prozent auf 26,20 EUR), Addiko Bank (+ 2,36 Prozent auf 26,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,24 Prozent auf 36,55 EUR), BAWAG (+ 1,94 Prozent auf 136,70 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1,87 Prozent auf 3,55 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Schoeller-Bleckmann (-4,74 Prozent auf 32,15 EUR), Wienerberger (-3,20 Prozent auf 28,44 EUR), Warimpex (-3,10 Prozent auf 0,50 EUR), voestalpine (-2,53 Prozent auf 38,60 EUR) und Palfinger (-2,40 Prozent auf 36,60 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 128 332 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,506 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 6,03 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,92 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at