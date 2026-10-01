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ATX Prime im Blick 01.10.2026 17:58:52

Schwache Performance in Wien: ATX Prime zum Handelsende in der Verlustzone

Schwache Performance in Wien: ATX Prime zum Handelsende in der Verlustzone

Am vierten Tag der Woche zogen sich die Anleger in Wien zurück.

Am Donnerstag verlor der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 2,49 Prozent auf 3 279,13 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,081 Prozent auf 3 360,10 Punkte an der Kurstafel, nach 3 362,81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 360,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 279,13 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der ATX Prime bereits um 3,60 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 3 321,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 142,14 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 349,05 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 23,36 Prozent zu Buche. 3 448,52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2 489,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 7,62 Prozent auf 2,26 EUR), Polytec (+ 1,75 Prozent auf 5,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,75 Prozent auf 202,00 EUR), CPI Europe (+ 0,26 Prozent auf 15,16 EUR) und AMAG (+ 0,00 Prozent auf 27,70 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Lenzing (-6,25 Prozent auf 19,50 EUR), Raiffeisen (-5,64 Prozent auf 58,60 EUR), Erste Group Bank (-4,54 Prozent auf 115,60 EUR), FACC (-3,81 Prozent auf 15,14 EUR) und Palfinger (-3,28 Prozent auf 26,55 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 555 046 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47,818 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AMAG 27,70 0,00% AMAG
AT & S (AT&S) 211,50 4,70% AT & S (AT&S)
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,10 -0,40% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 115,90 0,26% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,95 0,87% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 15,20 0,40% FACC AG
Lenzing AG 13,54 -30,56% Lenzing AG
OMV AG 70,40 -0,35% OMV AG
Palfinger AG 26,10 -1,69% Palfinger AG
Polytec 5,82 0,34% Polytec
Raiffeisen 58,45 -0,26% Raiffeisen
Wienerberger AG 16,65 0,73% Wienerberger AG
Wolford AG 2,10 -7,08% Wolford AG

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ATX Prime 3 291,58 0,38%

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