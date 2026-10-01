Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|ATX Prime im Blick
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01.10.2026 17:58:52
Schwache Performance in Wien: ATX Prime zum Handelsende in der Verlustzone
Am Donnerstag verlor der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 2,49 Prozent auf 3 279,13 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,081 Prozent auf 3 360,10 Punkte an der Kurstafel, nach 3 362,81 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 360,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 279,13 Punkten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verlor der ATX Prime bereits um 3,60 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 3 321,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 142,14 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 349,05 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 23,36 Prozent zu Buche. 3 448,52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2 489,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 7,62 Prozent auf 2,26 EUR), Polytec (+ 1,75 Prozent auf 5,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,75 Prozent auf 202,00 EUR), CPI Europe (+ 0,26 Prozent auf 15,16 EUR) und AMAG (+ 0,00 Prozent auf 27,70 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Lenzing (-6,25 Prozent auf 19,50 EUR), Raiffeisen (-5,64 Prozent auf 58,60 EUR), Erste Group Bank (-4,54 Prozent auf 115,60 EUR), FACC (-3,81 Prozent auf 15,14 EUR) und Palfinger (-3,28 Prozent auf 26,55 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 555 046 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47,818 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus
2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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