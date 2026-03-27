Schwache Performance in Wien: ATX sackt ab

Um 15:42 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,40 Prozent auf 5 291,73 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 157,204 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,008 Prozent auf 5 367,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5 366,90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Freitag bei 5 249,21 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 377,48 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 2,09 Prozent. Vor einem Monat, am 27.02.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 701,70 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, notierte der ATX bei 5 247,21 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, bei 4 264,54 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1,12 Prozent. Bei 5 856,94 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Lenzing (+ 0,61 Prozent auf 24,60 EUR), Palfinger (+ 0,30 Prozent auf 33,95 EUR), Österreichische Post (+ 0,15 Prozent auf 34,05 EUR), Verbund (-0,15 Prozent auf 64,70 EUR) und EVN (-0,18 Prozent auf 27,35 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen voestalpine (-3,52 Prozent auf 37,78 EUR), AT S (AT&S) (-2,46 Prozent auf 51,50 EUR), Raiffeisen (-2,24 Prozent auf 36,60 EUR), PORR (-2,17 Prozent auf 33,80 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,84 Prozent auf 34,65 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX sticht die CA Immobilien-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 223 455 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 36,335 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 5,61 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,93 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at