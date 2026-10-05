Schwache Performance in Wien: ATX sackt zum Start des Montagshandels ab

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,01 Prozent leichter bei 6 717,86 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 189,278 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,009 Prozent auf 6 717,67 Punkte an der Kurstafel, nach 6 718,25 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Montag sein Tagestief bei 6 711,90 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 736,17 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, betrug der ATX-Kurs 6 858,28 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, mit 6 565,92 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 4 756,79 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 25,53 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 7 043,27 Punkte. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Lenzing (+ 5,24 Prozent auf 14,46 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,92 Prozent auf 17,46 EUR), OMV (+ 0,78 Prozent auf 71,05 EUR), CA Immobilien (+ 0,71 Prozent auf 21,35 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,61 Prozent auf 65,90 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen STRABAG SE (-1,16 Prozent auf 102,20 EUR), BAWAG (-0,90 Prozent auf 175,20 EUR), voestalpine (-0,81 Prozent auf 43,96 EUR), PORR (-0,79 Prozent auf 31,40 EUR) und DO (-0,62 Prozent auf 191,80 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lenzing-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 39 103 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44,128 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,17 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at