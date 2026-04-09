Schwache Performance in Wien: ATX schwächelt schlussendlich

Der ATX kam am Donnerstag nicht vom Fleck.

Schlussendlich beendete der ATX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 5 655,52 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 158,966 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,007 Prozent auf 5 664,70 Punkte an der Kurstafel, nach 5 665,08 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Donnerstag bei 5 599,45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 665,58 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 3,64 Prozent. Vor einem Monat, am 09.03.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 308,39 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 403,24 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, bei 3 602,14 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 5,68 Prozent zu. Bei 5 856,94 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Andritz (+ 4,08 Prozent auf 66,40 EUR), Österreichische Post (+ 1,97 Prozent auf 36,15 EUR), Verbund (+ 1,77 Prozent auf 66,15 EUR), PORR (+ 1,26 Prozent auf 40,05 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,94 Prozent auf 64,20 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen DO (-4,38 Prozent auf 183,40 EUR), Wienerberger (-2,33 Prozent auf 24,30 EUR), voestalpine (-1,32 Prozent auf 41,92 EUR), Erste Group Bank (-1,15 Prozent auf 99,05 EUR) und Raiffeisen (-0,89 Prozent auf 39,98 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 561 077 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 36,627 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 5,95 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at