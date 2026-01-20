ATX

Index im Fokus 20.01.2026 09:28:58

Schwache Performance in Wien: ATX schwächelt zum Start

Der ATX setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Dienstag bewegt sich der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,80 Prozent tiefer bei 5 397,78 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 159,599 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,029 Prozent auf 5 439,98 Punkte an der Kurstafel, nach 5 441,57 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Dienstag bei 5 440,04 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 396,41 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Wert von 5 234,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4 612,70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.01.2025, stand der ATX noch bei 3 801,23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,860 Prozent zu Buche. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 477,42 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 343,46 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Lenzing (+ 0,20 Prozent auf 25,40 EUR), Raiffeisen (-0,11 Prozent auf 37,00 EUR), PORR (-0,30 Prozent auf 32,80 EUR), Erste Group Bank (-0,38 Prozent auf 104,00 EUR) und CA Immobilien (-0,40 Prozent auf 24,80 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen DO (-1,64 Prozent auf 198,20 EUR), STRABAG SE (-1,60 Prozent auf 80,10 EUR), voestalpine (-1,58 Prozent auf 38,70 EUR), Andritz (-1,40 Prozent auf 70,45 EUR) und Vienna Insurance (-1,34 Prozent auf 66,50 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 20 054 Aktien gehandelt. Mit 40,739 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,99 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
