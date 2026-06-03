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03.06.2026 09:28:58
Schwache Performance in Wien: ATX verbucht zum Start Abschläge
Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,22 Prozent leichter bei 6 126,25 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 170,729 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,003 Prozent auf 6 139,84 Punkte an der Kurstafel, nach 6 140,00 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 6 110,46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 140,73 Punkten verzeichnete.
ATX-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht sank der ATX bereits um 0,349 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, lag der ATX bei 5 794,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, wies der ATX einen Wert von 5 433,81 Punkten auf. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 03.06.2025, den Stand von 4 423,62 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 14,47 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 167,48 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im ATX sind derzeit voestalpine (+ 1,49 Prozent auf 46,44 EUR), Verbund (+ 1,11 Prozent auf 59,10 EUR), OMV (+ 0,79 Prozent auf 63,75 EUR), Lenzing (+ 0,43 Prozent auf 23,45 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,40 Prozent auf 150,80 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil DO (-1,39 Prozent auf 185,00 EUR), UNIQA Insurance (-1,24 Prozent auf 17,46 EUR), Andritz (-1,01 Prozent auf 78,80 EUR), BAWAG (-0,99 Prozent auf 150,00 EUR) und Erste Group Bank (-0,88 Prozent auf 101,90 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 13 420 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 39,540 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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