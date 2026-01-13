Wienerberger Aktie
Schwache Performance in Wien: ATX zum Handelsende in Rot
Am Dienstag notierte der ATX via Wiener Börse schlussendlich 0,55 Prozent tiefer bei 5 410,30 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 157,849 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,006 Prozent auf 5 440,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5 440,34 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 449,93 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 394,85 Zählern.
So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, lag der ATX-Kurs bei 5 103,16 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.10.2025, den Stand von 4 729,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, erreichte der ATX einen Stand von 3 662,12 Punkten.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Lenzing (+ 2,07 Prozent auf 24,60 EUR), CA Immobilien (+ 1,06 Prozent auf 24,76 EUR), Erste Group Bank (+ 0,96 Prozent auf 105,00 EUR), Österreichische Post (+ 0,47 Prozent auf 32,40 EUR) und CPI Europe (+ 0,44 Prozent auf 16,01 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Raiffeisen (-4,22 Prozent auf 36,76 EUR), Wienerberger (-3,23 Prozent auf 28,80 EUR), Vienna Insurance (-3,13 Prozent auf 65,10 EUR), UNIQA Insurance (-1,53 Prozent auf 15,42 EUR) und Verbund (-1,34 Prozent auf 62,45 EUR).
Die meistgehandelten ATX-Aktien
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 554 992 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,001 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,19 zu Buche schlagen. Mit 8,93 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
