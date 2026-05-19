Schwache Performance in Wien: ATX zum Handelsstart leichter

Der ATX fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Um 09:10 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,04 Prozent schwächer bei 5 871,96 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 166,990 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,030 Prozent fester bei 5 876,33 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 874,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 860,60 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 878,91 Zählern.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, stand der ATX bei 5 957,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 788,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 419,16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,72 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6 018,30 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Verbund (+ 1,20 Prozent auf 63,25 EUR), DO (+ 0,77 Prozent auf 182,40 EUR), Wienerberger (+ 0,63) Prozent auf 22,50 EUR), BAWAG (+ 0,34 Prozent auf 147,10 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,16 Prozent auf 96,40 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-1,53 Prozent auf 103,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,30 Prozent auf 34,20 EUR), EVN (-1,03 Prozent auf 28,70 EUR), PORR (-1,00 Prozent auf 34,50 EUR) und Palfinger (-0,88 Prozent auf 33,80 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 17 432 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 37,675 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,00 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at