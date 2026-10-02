Schwache Performance in Wien: ATX zum Start mit Abgaben

Der ATX gibt seine Gewinne vom Vortag am fünften Tag der Woche wieder ab.

Um 09:10 Uhr gibt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,01 Prozent auf 6 677,66 Punkte nach. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 194,406 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,035 Prozent fester bei 6 680,72 Punkten in den Freitagshandel, nach 6 678,41 Punkten am Vortag.

Bei 6 670,98 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6 706,92 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Verluste von 3,85 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, wurde der ATX mit 6 755,61 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wurde der ATX mit 6 497,14 Punkten gehandelt. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 02.10.2025, einen Stand von 4 708,02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 24,78 Prozent nach oben. Bei 7 043,27 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,97 Prozent auf 208,00 EUR), Wienerberger (+ 1,75 Prozent auf 16,82 EUR), Andritz (+ 1,09 Prozent auf 83,10 EUR), EVN (+ 0,87 Prozent auf 28,95 EUR) und DO (+ 0,85 Prozent auf 188,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Lenzing (-32,92 Prozent auf 13,08 EUR), Palfinger (-1,32 Prozent auf 26,20 EUR), Raiffeisen (-1,02 Prozent auf 58,00 EUR), BAWAG (-0,68 Prozent auf 174,50 EUR) und Erste Group Bank (-0,52 Prozent auf 115,00 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. 43 146 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 47,041 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,36 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at