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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Wiener Börse-Handel im Fokus 20.08.2026 15:58:23

Schwache Performance in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime nachmittags

Schwache Performance in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime nachmittags

Anleger in Wien treten am vierten Tag der Woche den Rückzug an.

Um 15:41 Uhr gibt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,38 Prozent auf 3 233,05 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,038 Prozent auf 3 246,50 Punkte an der Kurstafel, nach 3 245,27 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3 223,53 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 255,53 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der ATX Prime bereits um 2,51 Prozent nach. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3 151,55 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 920,93 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 20.08.2025, einen Stand von 2 405,64 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21,63 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3 337,77 Punkte. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 5,54 Prozent auf 30,50 EUR), Semperit (+ 1,53 Prozent auf 16,60 EUR), Frequentis (+ 1,45 Prozent auf 69,90 EUR), Verbund (+ 1,39 Prozent auf 58,30 EUR) und Raiffeisen (+ 1,25 Prozent auf 60,80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen UNIQA Insurance (-4,33 Prozent auf 17,22 EUR), voestalpine (-4,03 Prozent auf 42,86 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,84 Prozent auf 77,70 EUR), Wolford (-3,54 Prozent auf 2,18 EUR) und AT S (AT&S) (-3,36 Prozent auf 144,00 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UNIQA Insurance-Aktie. 269 461 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 47,119 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Im ATX Prime weist die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,68 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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AT & S (AT&S) 142,60 -4,30% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 119,70 0,59% Erste Group Bank AG
Frequentis 70,10 1,74% Frequentis
Marinomed Biotech AG 4,50 0,00% Marinomed Biotech AG
Mayr-Melnhof Karton AG 77,90 -3,59% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 68,85 0,44% OMV AG
Raiffeisen 60,75 1,17% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 30,50 5,54% Schoeller-Bleckmann
Semperit AG Holding 16,60 1,53% Semperit AG Holding
UNIQA Insurance AG 17,22 -4,33% UNIQA Insurance AG
Verbund AG 58,30 1,39% Verbund AG
voestalpine AG 42,70 -4,39% voestalpine AG
Wolford AG 2,18 -3,54% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,97 0,51% ZUMTOBEL AG

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ATX Prime 3 229,28 -0,49%

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