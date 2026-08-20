Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Wiener Börse-Handel im Fokus
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20.08.2026 15:58:23
Schwache Performance in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime nachmittags
Um 15:41 Uhr gibt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,38 Prozent auf 3 233,05 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,038 Prozent auf 3 246,50 Punkte an der Kurstafel, nach 3 245,27 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3 223,53 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 255,53 Punkten erreichte.
ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht gab der ATX Prime bereits um 2,51 Prozent nach. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3 151,55 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 920,93 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 20.08.2025, einen Stand von 2 405,64 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21,63 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3 337,77 Punkte. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 5,54 Prozent auf 30,50 EUR), Semperit (+ 1,53 Prozent auf 16,60 EUR), Frequentis (+ 1,45 Prozent auf 69,90 EUR), Verbund (+ 1,39 Prozent auf 58,30 EUR) und Raiffeisen (+ 1,25 Prozent auf 60,80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen UNIQA Insurance (-4,33 Prozent auf 17,22 EUR), voestalpine (-4,03 Prozent auf 42,86 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,84 Prozent auf 77,70 EUR), Wolford (-3,54 Prozent auf 2,18 EUR) und AT S (AT&S) (-3,36 Prozent auf 144,00 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UNIQA Insurance-Aktie. 269 461 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 47,119 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder
Im ATX Prime weist die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,68 Prozent bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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