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01.06.2026 15:59:17
Schwache Performance in Wien: So performt der ATX nachmittags
Um 15:40 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,81 Prozent schwächer bei 6 099,24 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 172,562 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,019 Prozent auf 6 147,72 Punkte an der Kurstafel, nach 6 148,87 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 077,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 166,52 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Stand von 5 794,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 5 701,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wies der ATX einen Stand von 4 426,79 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 13,97 Prozent zu. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 167,48 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell EVN (+ 3,01 Prozent auf 29,10 EUR), Verbund (+ 1,48 Prozent auf 58,40 EUR), OMV (+ 1,38 Prozent auf 62,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,17 Prozent auf 17,36 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,71 Prozent auf 142,00 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil voestalpine (-2,77 Prozent auf 47,06 EUR), DO (-2,47 Prozent auf 189,20 EUR), Vienna Insurance (-2,38 Prozent auf 61,60 EUR), Raiffeisen (-2,10 Prozent auf 48,38 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,06 Prozent auf 33,30 EUR) unter Druck.
Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im ATX ist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 246 199 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,006 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,58 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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