ATX

6 075,32
-73,55
-1,20 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Index-Performance im Fokus 01.06.2026 15:59:17

Schwache Performance in Wien: So performt der ATX nachmittags

Schwache Performance in Wien: So performt der ATX nachmittags

Der ATX zeigt sich am Nachmittag schwächer.

Um 15:40 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,81 Prozent schwächer bei 6 099,24 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 172,562 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,019 Prozent auf 6 147,72 Punkte an der Kurstafel, nach 6 148,87 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 077,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 166,52 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Stand von 5 794,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 5 701,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wies der ATX einen Stand von 4 426,79 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 13,97 Prozent zu. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 167,48 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell EVN (+ 3,01 Prozent auf 29,10 EUR), Verbund (+ 1,48 Prozent auf 58,40 EUR), OMV (+ 1,38 Prozent auf 62,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,17 Prozent auf 17,36 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,71 Prozent auf 142,00 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil voestalpine (-2,77 Prozent auf 47,06 EUR), DO (-2,47 Prozent auf 189,20 EUR), Vienna Insurance (-2,38 Prozent auf 61,60 EUR), Raiffeisen (-2,10 Prozent auf 48,38 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,06 Prozent auf 33,30 EUR) unter Druck.

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX ist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 246 199 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,006 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,58 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 075,32 -1,20%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:35 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20:44 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
20:34 Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
20:08 Zurich Insurance: Diese US-Titel standen im ersten Quartal im Portfolio
31.05.26 KW 22: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen