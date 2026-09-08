Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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ATX-Performance im Fokus 08.09.2026 12:26:59

Schwache Performance in Wien: So steht der ATX am Mittag

Schwache Performance in Wien: So steht der ATX am Mittag

Der ATX bewegt sich heute auf rotem Terrain.

Am Dienstag verbucht der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0,61 Prozent auf 6 863,54 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 193,102 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,008 Prozent schwächer bei 6 904,78 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 905,36 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 812,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 907,41 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der ATX mit 6 652,73 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, notierte der ATX bei 6 005,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, stand der ATX noch bei 4 646,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 28,25 Prozent nach oben. 6 910,60 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit EVN (+ 1,73 Prozent auf 29,40 EUR), Verbund (+ 1,09 Prozent auf 60,50 EUR), Andritz (+ 0,60 Prozent auf 84,30 EUR), Raiffeisen (+ 0,39 Prozent auf 64,00 EUR) und OMV (+ 0,36 Prozent auf 69,85 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-5,25 Prozent auf 166,20 EUR), Vienna Insurance (-1,89 Prozent auf 72,80 EUR), UNIQA Insurance (-1,30 Prozent auf 18,22 EUR), Erste Group Bank (-1,28 Prozent auf 123,00 EUR) und voestalpine (-1,23 Prozent auf 46,54 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 77 044 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 48,129 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Mit 6,63 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 83,60 -0,24% Andritz AG
AT & S (AT&S) 167,20 -4,68% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 123,60 -0,80% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,40 1,73% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
OMV AG 70,05 0,65% OMV AG
Österreichische Post AG 31,90 1,11% Österreichische Post AG
Raiffeisen 65,50 2,75% Raiffeisen
UNIQA Insurance AG 18,32 -0,76% UNIQA Insurance AG
Verbund AG 61,00 1,92% Verbund AG
Vienna Insurance 71,70 -3,37% Vienna Insurance
voestalpine AG 46,24 -1,87% voestalpine AG
Wienerberger AG 19,37 0,26% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 905,58 0,00%

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