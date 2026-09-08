Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX-Performance im Fokus
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08.09.2026 12:26:59
Schwache Performance in Wien: So steht der ATX am Mittag
Am Dienstag verbucht der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0,61 Prozent auf 6 863,54 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 193,102 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,008 Prozent schwächer bei 6 904,78 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 905,36 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 812,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 907,41 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der ATX mit 6 652,73 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, notierte der ATX bei 6 005,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, stand der ATX noch bei 4 646,82 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 28,25 Prozent nach oben. 6 910,60 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit EVN (+ 1,73 Prozent auf 29,40 EUR), Verbund (+ 1,09 Prozent auf 60,50 EUR), Andritz (+ 0,60 Prozent auf 84,30 EUR), Raiffeisen (+ 0,39 Prozent auf 64,00 EUR) und OMV (+ 0,36 Prozent auf 69,85 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-5,25 Prozent auf 166,20 EUR), Vienna Insurance (-1,89 Prozent auf 72,80 EUR), UNIQA Insurance (-1,30 Prozent auf 18,22 EUR), Erste Group Bank (-1,28 Prozent auf 123,00 EUR) und voestalpine (-1,23 Prozent auf 46,54 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX
Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 77 044 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 48,129 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte
Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Mit 6,63 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
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|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|83,60
|-0,24%
|AT & S (AT&S)
|167,20
|-4,68%
|Erste Group Bank AG
|123,60
|-0,80%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,40
|1,73%
|OMV AG
|70,05
|0,65%
|Österreichische Post AG
|31,90
|1,11%
|Raiffeisen
|65,50
|2,75%
|UNIQA Insurance AG
|18,32
|-0,76%
|Verbund AG
|61,00
|1,92%
|Vienna Insurance
|71,70
|-3,37%
|voestalpine AG
|46,24
|-1,87%
|Wienerberger AG
|19,37
|0,26%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 905,58
|0,00%
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