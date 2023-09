Schwache Performance in Zürich: Das macht der SLI am Montagmittag

Am Montag tendiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,41 Prozent leichter bei 1 718,28 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,352 Prozent schwächer bei 1 719,21 Punkten in den Montagshandel, nach 1 725,28 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 1 731,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 716,40 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 25.08.2023, stand der SLI noch bei 1 717,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, wies der SLI einen Wert von 1 745,74 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.09.2022, wies der SLI einen Wert von 1 525,87 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 legte der Index bereits um 2,21 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 631,90 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Holcim (+ 0,79 Prozent auf 58,50 CHF), Roche (+ 0,62 Prozent auf 250,95 CHF), Swiss Re (+ 0,62 Prozent auf 94,72 CHF), Lonza (+ 0,49 Prozent auf 428,40 CHF) und Nestlé (+ 0,30 Prozent auf 107,22 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Givaudan (-2,22 Prozent auf 2 901,00 CHF), Swatch (I) (-2,14 Prozent auf 237,80 CHF), Logitech (-2,09 Prozent auf 62,72 CHF), Sika (-2,07 Prozent auf 231,80 CHF) und Richemont (-1,75 Prozent auf 115,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 284 719 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 286,228 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,32 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at