Schwache Performance in Zürich: Das macht der SPI aktuell

Derzeit ziehen sich die Anleger in Zürich zurück.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 2,01 Prozent leichter bei 17 984,65 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,485 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,111 Prozent auf 18 333,46 Punkte an der Kurstafel, nach 18 353,79 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 17 963,38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 333,46 Einheiten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 5,28 Prozent. Der SPI lag vor einem Monat, am 06.02.2026, bei 18 638,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 17 777,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, stand der SPI bei 17 186,48 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 1,41 Prozent. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 19 309,93 Punkten. Bei 17 950,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit BVZ (+ 7,41 Prozent auf 1 450,00 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 6,80 Prozent auf 2,44 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 6,67 Prozent auf 6,40 CHF), Feintool International (+ 4,47 Prozent auf 10,05 CHF) und SFS (+ 3,65 Prozent auf 119,20 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Comet (-15,36 Prozent auf 240,20 CHF), MindMaze Therapeutics (-13,12 Prozent auf 0,56 CHF), Adval Tech (-8,62 Prozent auf 31,80 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-8,49 Prozent auf 0,12 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (-7,02 Prozent auf 15,10 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 2 627 481 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 327,101 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SPI-Werte

2026 präsentiert die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Kudelski-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 79,95 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

