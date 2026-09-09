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WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586

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SPI im Fokus 09.09.2026 15:58:54

Schwache Performance in Zürich: Das macht der SPI aktuell

Schwache Performance in Zürich: Das macht der SPI aktuell

Derzeit ziehen sich die Anleger in Zürich zurück.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 1,31 Prozent leichter bei 19 588,45 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,464 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,624 Prozent auf 19 724,39 Punkte an der Kurstafel, nach 19 848,24 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19 553,10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19 748,49 Einheiten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 2,02 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 20 509,58 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 18 882,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, stand der SPI bei 17 025,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,38 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit DocMorris (+ 11,35 Prozent auf 11,18 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,19 Prozent auf 0,60 CHF), Barry Callebaut (+ 2,84 Prozent auf 1 122,00 CHF), BVZ (+ 2,70 Prozent auf 1 520,00 CHF) und Jungfraubahn (+ 2,35 Prozent auf 261,50 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Addex Therapeutics (-6,77 Prozent auf 0,02 CHF), Schlatter Industries (-5,46 Prozent auf 17,30 CHF), VZ (-4,13 Prozent auf 167,00 CHF), StarragTornos (-3,95 Prozent auf 34,00 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (-3,88 Prozent auf 16,34 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 531 406 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 304,921 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SPI-Werte

2026 präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Addex Therapeutics Ltd. 0,02 0,00% Addex Therapeutics Ltd.
ASMALLWORLD AG 0,46 -14,39% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 185,00 0,34% Barry Callebaut AG (N)
BVZ AG 1 550,00 4,73% BVZ AG
Curatis AG 20,00 2,56% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 11,40 0,44% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2,34 0,00% EvoNext Holdings AG
Jungfraubahn AG (N) 276,50 0,36% Jungfraubahn AG (N)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 378,40 0,32% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Santhera Pharmaceuticals AG 17,30 0,46% Santhera Pharmaceuticals AG
Schlatter Industries AG 17,30 -5,46% Schlatter Industries AG
StarragTornos Holding 34,00 -3,95% StarragTornos Holding
UBS 47,34 0,08% UBS
VZ Holding AG 175,00 0,00% VZ Holding AG

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SPI 19 510,45 -1,70%

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