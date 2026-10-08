Schwache Performance in Zürich: Das macht der SPI am Nachmittag

Der SPI sinkt im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,62 Prozent auf 19 433,73 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,433 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,724 Prozent schwächer bei 19 413,96 Punkten, nach 19 555,48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 19 466,65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19 313,54 Punkten.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,071 Prozent. Der SPI stand vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 19 848,24 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 08.07.2026, mit 19 931,89 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, lag der SPI bei 17 419,74 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,53 Prozent. Bei 20 636,94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell MindMaze Therapeutics (+ 6,41 Prozent auf 0,15 CHF), DocMorris (+ 3,82 Prozent auf 13,87 CHF), Gurit (+ 3,74 Prozent auf 49,90 CHF), SoftwareONE (+ 2,51 Prozent auf 8,77 CHF) und TX Group (+ 2,37 Prozent auf 173,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Infomaniak (-9,29 Prozent auf 77,10 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-6,31 Prozent auf 6,98 CHF), ams-OSRAM (-6,24 Prozent auf 22,54 CHF), Klingelnberg (-4,13 Prozent auf 10,45 CHF) und GAM (-4,11 Prozent auf 0,07 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 723 379 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 306,374 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at