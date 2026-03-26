Schwache Performance in Zürich: SLI am Mittag im Minus

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,60 Prozent leichter bei 2 012,79 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,457 Prozent tiefer bei 2 015,71 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 024,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 005,40 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 019,84 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 4,60 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.02.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 205,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 140,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 098,68 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,42 Prozent. 2 223,32 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.

SLI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 0,86 Prozent auf 175,40 CHF), Lonza (+ 0,74 Prozent auf 489,20 CHF), Lindt (+ 0,56 Prozent auf 10 850,00 CHF), Galderma (+ 0,40 Prozent auf 148,90 CHF) und Helvetia Baloise (+ 0,10 Prozent auf 202,60 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Schindler (-2,59 Prozent auf 256,00 CHF), Sika (-2,59 Prozent auf 129,95 CHF), Julius Bär (-1,95 Prozent auf 57,46 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,61 Prozent auf 65,96 CHF) und UBS (-1,49 Prozent auf 29,73 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 846 926 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 271,115 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,29 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,89 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at