Schwache Performance in Zürich: SLI am Mittag in Rot

13.03.2026 12:27:04

Das macht der SLI aktuell.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,08 Prozent tiefer bei 2 036,58 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,491 Prozent tiefer bei 2 028,11 Punkten in den Handel, nach 2 038,12 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 2 014,47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 039,09 Punkten lag.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,668 Prozent. Der SLI wurde vor einem Monat, am 13.02.2026, mit 2 157,03 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Wert von 2 087,68 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 13.03.2025, bei 2 074,55 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,32 Prozent zurück. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 223,32 Punkten. Bei 2 014,47 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Roche (+ 1,48 Prozent auf 322,90 CHF), Swisscom (+ 0,91 Prozent auf 717,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,71 Prozent auf 538,20 CHF), Partners Group (+ 0,55 Prozent auf 811,40 CHF) und Swiss Re (+ 0,47 Prozent auf 129,25 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Amrize (-2,53 Prozent auf 43,51 CHF), Julius Bär (-2,37 Prozent auf 59,28 CHF), Sika (-2,15 Prozent auf 134,20 CHF), Richemont (-1,52 Prozent auf 139,40 CHF) und VAT (-1,09 Prozent auf 509,60 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 200 487 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 280,267 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

