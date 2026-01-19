Schwache Performance in Zürich: SLI beendet den Handel mit Verlusten

Am Montag bewegte sich der SLI via SIX zum Handelsschluss 1,20 Prozent tiefer bei 2 147,79 Punkten. Zuvor ging der SLI 1,03 Prozent leichter bei 2 151,49 Punkten in den Montagshandel, nach 2 173,89 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 161,92 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 142,79 Punkten lag.

SLI seit Beginn des Jahres

Der SLI lag noch vor einem Monat, am 19.12.2025, bei 2 131,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 035,68 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, bei 1 986,03 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 0,148 Prozent nach. Bei 2 185,70 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 128,11 Zähler.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Swisscom (+ 1,18 Prozent auf 602,00 CHF), Lindt (+ 0,45 Prozent auf 11 170,00 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,30 Prozent auf 200,80 CHF), Novartis (-0,03 Prozent auf 115,56 CHF) und Holcim (-0,21 Prozent auf 77,84 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Alcon (-4,35 Prozent auf 61,18 CHF), Kühne + Nagel International (-3,17 Prozent auf 178,60 CHF), Adecco SA (-2,71 Prozent auf 22,24 CHF), ams-OSRAM (-2,70 Prozent auf 7,94 CHF) und Sonova (-2,43 Prozent auf 212,60 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 124 465 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 298,973 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 8,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at