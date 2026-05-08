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SIX-Handel im Fokus 08.05.2026 15:58:57

Schwache Performance in Zürich: SLI gibt am Freitagnachmittag nach

Schwache Performance in Zürich: SLI gibt am Freitagnachmittag nach

Der SLI notiert am Freitag im Minus.

Um 15:42 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,27 Prozent auf 2 104,12 Punkte zurück. Zuvor eröffnete der Index bei 2 094,40 Zählern und damit 0,731 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 109,83 Punkte).

Der SLI verzeichnete bei 2 109,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2 092,94 Einheiten.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,061 Prozent abwärts. Der SLI wies vor einem Monat, am 08.04.2026, einen Wert von 2 096,51 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der SLI mit 2 154,32 Punkten gehandelt. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 08.05.2025, mit 1 967,84 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 2,18 Prozent nach. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Logitech (+ 2,22 Prozent auf 83,64 CHF), VAT (+ 1,36 Prozent auf 612,20 CHF), Sandoz (+ 1,36 Prozent auf 67,24 CHF), Julius Bär (+ 1,31 Prozent auf 66,68 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,06 Prozent auf 82,08 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Kühne + Nagel International (-3,84 Prozent auf 170,20 CHF), Swiss Life (-2,39 Prozent auf 882,00 CHF), Sonova (-1,82 Prozent auf 178,00 CHF), SGS SA (-1,62 Prozent auf 85,10 CHF) und Schindler (-1,53 Prozent auf 271,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 399 840 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 279,809 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,86 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 44,66 -1,35% Amrize
Julius Bär 72,90 2,36% Julius Bär
Kühne + Nagel International AG (KN) 188,40 -1,41% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 92,84 5,52% Logitech S.A.
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 346,75 0,69% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 73,10 0,83% Sandoz
Schindler AG (PS) 292,80 -1,35% Schindler AG (PS)
SGS SA 92,46 -0,90% SGS SA
Sonova AG 195,35 -0,18% Sonova AG
Swiss Life AG (N) 965,80 -1,07% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 135,25 -0,44% Swiss Re AG
UBS 38,30 0,98% UBS
VAT 670,60 0,84% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 593,20 0,54% Zurich Insurance AG (Zürich)

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