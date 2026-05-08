Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|SIX-Handel im Fokus
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08.05.2026 15:58:57
Schwache Performance in Zürich: SLI gibt am Freitagnachmittag nach
Um 15:42 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,27 Prozent auf 2 104,12 Punkte zurück. Zuvor eröffnete der Index bei 2 094,40 Zählern und damit 0,731 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 109,83 Punkte).
Der SLI verzeichnete bei 2 109,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2 092,94 Einheiten.
SLI-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,061 Prozent abwärts. Der SLI wies vor einem Monat, am 08.04.2026, einen Wert von 2 096,51 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der SLI mit 2 154,32 Punkten gehandelt. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 08.05.2025, mit 1 967,84 Punkten bewertet.
Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 2,18 Prozent nach. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Logitech (+ 2,22 Prozent auf 83,64 CHF), VAT (+ 1,36 Prozent auf 612,20 CHF), Sandoz (+ 1,36 Prozent auf 67,24 CHF), Julius Bär (+ 1,31 Prozent auf 66,68 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,06 Prozent auf 82,08 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Kühne + Nagel International (-3,84 Prozent auf 170,20 CHF), Swiss Life (-2,39 Prozent auf 882,00 CHF), Sonova (-1,82 Prozent auf 178,00 CHF), SGS SA (-1,62 Prozent auf 85,10 CHF) und Schindler (-1,53 Prozent auf 271,00 CHF).
Die teuersten Konzerne im SLI
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 399 840 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 279,809 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,86 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Swiss Life AG (N)
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|89,94
|2,62%
|Amrize
|44,66
|-1,35%
|Julius Bär
|72,90
|2,36%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|188,40
|-1,41%
|Logitech S.A.
|92,84
|5,52%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|346,75
|0,69%
|Sandoz
|73,10
|0,83%
|Schindler AG (PS)
|292,80
|-1,35%
|SGS SA
|92,46
|-0,90%
|Sonova AG
|195,35
|-0,18%
|Swiss Life AG (N)
|965,80
|-1,07%
|Swiss Re AG
|135,25
|-0,44%
|UBS
|38,30
|0,98%
|VAT
|670,60
|0,84%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|593,20
|0,54%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 099,08
|-0,51%
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