Schwache Performance in Zürich: SLI gibt am Mittag nach

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am vierten Tag der Woche.

Um 12:10 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 1,15 Prozent auf 1 605,95 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 1,05 Prozent auf 1 607,62 Punkte an der Kurstafel, nach 1 624,68 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 610,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 599,02 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,845 Prozent abwärts. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 26.09.2023, den Wert von 1 709,24 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 26.07.2023, bei 1 768,70 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 26.10.2022, bei 1 641,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 gab der Index bereits um 4,47 Prozent nach. Bei 1 810,36 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 599,02 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Givaudan (+ 0,18 Prozent auf 2 857,00 CHF), Nestlé (+ 0,05 Prozent auf 98,60 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 534,00 CHF), Swiss Re (-0,14 Prozent auf 97,54 CHF) und Novartis (-0,16 Prozent auf 85,68 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Straumann (-9,43 Prozent auf 101,85 CHF), ams (-4,90 Prozent auf 3,24 CHF), Sandoz (-3,96 Prozent auf 24,75 CHF), Alcon (-2,79 Prozent auf 62,82 CHF) und UBS (-2,10 Prozent auf 20,99 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 218 967 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI mit 267,909 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

