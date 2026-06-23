Schwache Performance in Zürich: SLI gibt mittags nach

Am Dienstag geht es im SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0,24 Prozent auf 2 221,78 Punkte abwärts. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,631 Prozent auf 2 213,14 Punkte an der Kurstafel, nach 2 227,19 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 210,96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 223,36 Punkten lag.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Stand von 2 144,98 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 23.03.2026, mit 1 974,59 Punkten bewertet. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 23.06.2025, den Wert von 1 936,99 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,29 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 227,19 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Lonza (+ 2,48 Prozent auf 512,80 CHF), Roche (+ 1,95 Prozent auf 324,80 CHF), Lindt (+ 1,70 Prozent auf 9 250,00 CHF), Novartis (+ 1,51 Prozent auf 122,10 CHF) und Alcon (+ 1,10 Prozent auf 53,36 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil VAT (-6,14 Prozent auf 663,40 CHF), Amrize (-2,57 Prozent auf 42,79 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,53 Prozent auf 86,32 CHF), Logitech (-2,06 Prozent auf 84,74 CHF) und Sika (-2,02 Prozent auf 160,30 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 751 594 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 275,396 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,95 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at