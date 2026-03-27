Schwache Performance in Zürich: SLI in der Verlustzone

Am Freitag notiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 1,09 Prozent leichter bei 1 992,38 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 013,34 Zählern und damit 0,050 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 014,35 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 013,34 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 992,21 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 3,54 Prozent. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 27.02.2026, bei 2 215,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, notierte der SLI bei 2 140,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 082,83 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 7,37 Prozent zurück. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Swiss Re (+ 1,06 Prozent auf 129,05 CHF), Givaudan (+ 0,42 Prozent auf 2 657,00 CHF), Schindler (+ 0,23 Prozent auf 258,40 CHF), Lindt (+ 0,09 Prozent auf 10 870,00 CHF) und Swiss Life (-0,02 Prozent auf 837,40 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Swisscom (-4,10 Prozent auf 666,50 CHF), VAT (-3,73 Prozent auf 493,10 CHF), Logitech (-3,38 Prozent auf 72,10 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,13 Prozent auf 62,62 CHF) und Straumann (-2,57 Prozent auf 80,98 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 561 741 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 271,247 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at