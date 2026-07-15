Schwache Performance in Zürich: SLI in der Verlustzone

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,12 Prozent leichter bei 2 283,42 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 285,48 Zählern und damit 0,029 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 286,15 Punkte).

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 287,99 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 272,05 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,060 Prozent. Vor einem Monat, am 15.06.2026, wies der SLI einen Wert von 2 198,27 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, wies der SLI 2 131,37 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, bewegte sich der SLI bei 1 969,44 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,16 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 321,54 Punkten. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Richemont (+ 4,83 Prozent auf 192,20 CHF), VAT (+ 0,89 Prozent auf 704,20 CHF), Straumann (+ 0,43 Prozent auf 104,05 CHF), Partners Group (+ 0,37 Prozent auf 702,60 CHF) und SGS SA (+ 0,30 Prozent auf 94,72 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Swiss Re (-1,14 Prozent auf 134,45 CHF), Galderma (-1,10 Prozent auf 166,90 CHF), Nestlé (-0,97 Prozent auf 83,07 CHF), Sandoz (-0,95 Prozent auf 64,56 CHF) und Swisscom (-0,71 Prozent auf 627,50 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 018 723 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 284,413 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,62 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at