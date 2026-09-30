Galderma Aktie
WKN DE: A407X6 / ISIN: CH1335392721
|Kursverlauf
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30.09.2026 12:27:09
Schwache Performance in Zürich: SLI in Rot
Der SLI fällt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,06 Prozent auf 2 246,45 Punkte. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,491 Prozent stärker bei 2 258,85 Punkten, nach 2 247,81 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 267,96 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 245,94 Punkten erreichte.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,482 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 2 312,04 Punkten. Der SLI verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Wert von 2 274,15 Punkten. Der SLI lag noch am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 1 978,93 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,44 Prozent nach oben. 2 352,31 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Punkten.
Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Partners Group (+ 1,82 Prozent auf 604,20 CHF), Amrize (+ 0,96 Prozent auf 31,53 CHF), Galderma (+ 0,75 Prozent auf 167,10 CHF), Swisscom (+ 0,55 Prozent auf 641,00 CHF) und Novartis (+ 0,48 Prozent auf 121,50 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Kühne + Nagel International (-1,86 Prozent auf 221,50 CHF), Schindler (-1,06 Prozent auf 261,20 CHF), Julius Bär (-0,83 Prozent auf 76,12 CHF), Lindt (-0,77 Prozent auf 7 745,00 CHF) und Swiss Life (-0,73 Prozent auf 902,40 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 250 362 Aktien gehandelt. Mit 298,935 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus
2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|33,07
|-0,54%
|Galderma
|174,40
|-0,54%
|Julius Bär
|78,04
|-4,08%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|230,30
|-3,60%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 260,00
|0,12%
|Novartis AG
|125,82
|-1,69%
|Partners Group AG
|634,00
|0,92%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|367,51
|-0,36%
|Schindler AG (PS)
|273,20
|-2,15%
|Swiss Life AG (N)
|938,00
|-2,52%
|Swiss Re AG
|145,40
|-2,58%
|Swisscom AG
|668,50
|-1,04%
|UBS
|42,57
|-0,95%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 230,83
|-0,76%
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