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Kursverlauf 30.09.2026 12:27:09

Schwache Performance in Zürich: SLI in Rot

Schwache Performance in Zürich: SLI in Rot

Der SLI zeigt sich heute wenig bewegt.

Der SLI fällt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,06 Prozent auf 2 246,45 Punkte. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,491 Prozent stärker bei 2 258,85 Punkten, nach 2 247,81 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 267,96 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 245,94 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,482 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 2 312,04 Punkten. Der SLI verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Wert von 2 274,15 Punkten. Der SLI lag noch am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 1 978,93 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,44 Prozent nach oben. 2 352,31 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Partners Group (+ 1,82 Prozent auf 604,20 CHF), Amrize (+ 0,96 Prozent auf 31,53 CHF), Galderma (+ 0,75 Prozent auf 167,10 CHF), Swisscom (+ 0,55 Prozent auf 641,00 CHF) und Novartis (+ 0,48 Prozent auf 121,50 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Kühne + Nagel International (-1,86 Prozent auf 221,50 CHF), Schindler (-1,06 Prozent auf 261,20 CHF), Julius Bär (-0,83 Prozent auf 76,12 CHF), Lindt (-0,77 Prozent auf 7 745,00 CHF) und Swiss Life (-0,73 Prozent auf 902,40 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 250 362 Aktien gehandelt. Mit 298,935 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Partners Group AG 634,00 0,92% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 367,51 -0,36% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Schindler AG (PS) 273,20 -2,15% Schindler AG (PS)
Swiss Life AG (N) 938,00 -2,52% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 145,40 -2,58% Swiss Re AG
Swisscom AG 668,50 -1,04% Swisscom AG
UBS 42,57 -0,95% UBS

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