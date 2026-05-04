Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|SLI aktuell
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04.05.2026 15:58:39
Schwache Performance in Zürich: SLI legt den Rückwärtsgang ein
Am Montag geht es im SLI um 15:41 Uhr via SIX um 0,56 Prozent auf 2 088,65 Punkte abwärts. Zuvor ging der SLI 0,238 Prozent stärker bei 2 105,41 Punkten in den Handel, nach 2 100,41 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 107,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 2 077,88 Einheiten.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bewegte sich der SLI bei 2 067,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.02.2026, wurde der SLI mit 2 155,86 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, betrug der SLI-Kurs 1 987,66 Punkte.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 2,90 Prozent zu Buche. Bei 2 223,32 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im SLI aktuell
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Partners Group (+ 3,54 Prozent auf 878,00 CHF), Logitech (+ 3,26 Prozent auf 79,24 CHF), Sonova (+ 1,75 Prozent auf 174,20 CHF), Straumann (+ 1,47 Prozent auf 85,74 CHF) und Sandoz (+ 0,99 Prozent auf 63,16 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Amrize (-3,84 Prozent auf 41,12 CHF), Kühne + Nagel International (-3,48 Prozent auf 176,35 CHF), Helvetia Baloise (-2,24 Prozent auf 209,20 CHF), Novartis (-1,85 Prozent auf 113,76 CHF) und Holcim (-1,79 Prozent auf 71,18 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 185 462 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 276,495 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder
2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,78 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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