Schwache Performance in Zürich: SLI legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Am Montag notiert der SLI um 15:40 Uhr via SIX 1,53 Prozent tiefer bei 2 046,33 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 2,33 Prozent auf 2 029,62 Punkte an der Kurstafel, nach 2 078,08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 051,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 018,91 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 09.02.2026, den Wert von 2 161,70 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, bei 2 093,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, einen Stand von 2 118,80 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,87 Prozent nach unten. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 223,32 Punkten. Bei 2 018,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Logitech (+ 1,74 Prozent auf 71,34 CHF), Novartis (+ 0,89 Prozent auf 124,36 CHF), Swisscom (+ 0,35 Prozent auf 720,50 CHF), Swiss Re (+ 0,12 Prozent auf 127,25 CHF) und Swiss Life (+ 0,02 Prozent auf 825,00 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil VAT (-3,93 Prozent auf 488,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,34 Prozent auf 64,20 CHF), Richemont (-3,33 Prozent auf 137,95 CHF), Julius Bär (-3,27 Prozent auf 60,86 CHF) und Roche (-3,22 Prozent auf 330,20 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 303 357 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 301,762 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,96 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie an.

