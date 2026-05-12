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WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

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SLI-Performance im Fokus 12.05.2026 15:58:55

Schwache Performance in Zürich: SLI leichter

Schwache Performance in Zürich: SLI leichter

Der SLI zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Am Dienstag steht der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,34 Prozent im Minus bei 2 090,28 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,887 Prozent leichter bei 2 078,73 Punkten, nach 2 097,34 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 076,29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 101,00 Punkten lag.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, den Stand von 2 113,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 143,62 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 12.05.2025, den Wert von 2 003,18 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 2,82 Prozent nach. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Lindt (+ 1,83 Prozent auf 9 185,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,27 Prozent auf 175,50 CHF), Sandoz (+ 1,11 Prozent auf 67,54 CHF), Nestlé (+ 0,97 Prozent auf 76,84 CHF) und Richemont (+ 0,75 Prozent auf 155,45 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Logitech (-3,81 Prozent auf 81,20 CHF), Swiss Re (-3,59 Prozent auf 119,65 CHF), VAT (-2,03 Prozent auf 589,60 CHF), UBS (-1,51 Prozent auf 34,51 CHF) und Zurich Insurance (-1,24 Prozent auf 539,60 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 783 404 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 273,624 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,74 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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