Schwache Performance in Zürich: SLI liegt letztendlich im Minus

Am Freitag notierte der SLI via SIX schlussendlich 0,39 Prozent schwächer bei 2 318,31 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,212 Prozent auf 2 332,24 Punkte an der Kurstafel, nach 2 327,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 312,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 332,94 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der SLI bereits um 0,968 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, wies der SLI einen Wert von 2 286,15 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, den Wert von 2 106,27 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 14.08.2025, einen Stand von 1 992,10 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,78 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Alcon (+ 2,02 Prozent auf 60,68 CHF), Julius Bär (+ 1,12 Prozent auf 75,80 CHF), Swiss Re (+ 1,01 Prozent auf 139,45 CHF), Sonova (+ 0,92 Prozent auf 240,60 CHF) und Swisscom (+ 0,71 Prozent auf 639,00 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Galderma (-3,11 Prozent auf 173,00 CHF), Roche (-1,99 Prozent auf 355,10 CHF), Lonza (-1,78 Prozent auf 562,60 CHF), Richemont (-1,61 Prozent auf 192,45 CHF) und Novartis (-1,05 Prozent auf 122,44 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 768 119 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 309,623 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,32 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at