Schwache Performance in Zürich: SLI liegt zum Handelsstart im Minus

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:14 Uhr um 0,09 Prozent leichter bei 2 245,10 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,278 Prozent auf 2 240,97 Punkte an der Kurstafel, nach 2 247,21 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 245,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 2 239,61 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,591 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wies der SLI einen Wert von 2 314,36 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wurde der SLI mit 2 263,67 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, stand der SLI noch bei 1 969,73 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,38 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Sandoz (+ 1,57 Prozent auf 72,52 CHF), Novartis (+ 0,99 Prozent auf 118,76 CHF), Lindt (+ 0,87 Prozent auf 8 675,00 CHF), Lonza (+ 0,68 Prozent auf 565,60 CHF) und Richemont (+ 0,62 Prozent auf 171,45 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Logitech (-2,59 Prozent auf 85,72 CHF), Partners Group (-2,05 Prozent auf 611,60 CHF), UBS (-1,41 Prozent auf 39,08 CHF), Zurich Insurance (-1,34 Prozent auf 576,00 CHF) und Galderma (-1,09 Prozent auf 159,15 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 470 623 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 308,799 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,26 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,37 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at