Schwache Performance in Zürich: SLI mittags in der Verlustzone

Das macht der SLI am Mittwoch.

Der SLI verliert im SIX-Handel um 12:10 Uhr 0,63 Prozent auf 2 330,96 Punkte. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,581 Prozent schwächer bei 2 332,05 Punkten, nach 2 345,67 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2 330,22 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 341,75 Zähler.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,189 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 28.09.2026, den Stand von 2 246,86 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 28.07.2026, einen Stand von 2 316,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, stand der SLI noch bei 2 018,62 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,37 Prozent nach oben. Bei 2 352,31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,73 Prozent auf 72,74 CHF), VAT (+ 1,04 Prozent auf 599,80 CHF), Partners Group (+ 0,98 Prozent auf 641,80 CHF), Lindt (+ 0,73 Prozent auf 8 300,00 CHF) und Swiss Life (+ 0,59 Prozent auf 948,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Logitech (-11,03 Prozent auf 81,82 CHF), Sandoz (-3,31 Prozent auf 79,38 CHF), Givaudan (-1,67 Prozent auf 3 878,00 CHF), Roche (-1,60 Prozent auf 392,60 CHF) und Julius Bär (-1,41 Prozent auf 68,38 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 2 596 287 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 343,860 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at