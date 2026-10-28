VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|SIX-Handel im Fokus
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28.10.2026 12:27:23
Schwache Performance in Zürich: SLI mittags in der Verlustzone
Der SLI verliert im SIX-Handel um 12:10 Uhr 0,63 Prozent auf 2 330,96 Punkte. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,581 Prozent schwächer bei 2 332,05 Punkten, nach 2 345,67 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SLI betrug 2 330,22 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 341,75 Zähler.
SLI-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,189 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 28.09.2026, den Stand von 2 246,86 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 28.07.2026, einen Stand von 2 316,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, stand der SLI noch bei 2 018,62 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,37 Prozent nach oben. Bei 2 352,31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,73 Prozent auf 72,74 CHF), VAT (+ 1,04 Prozent auf 599,80 CHF), Partners Group (+ 0,98 Prozent auf 641,80 CHF), Lindt (+ 0,73 Prozent auf 8 300,00 CHF) und Swiss Life (+ 0,59 Prozent auf 948,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Logitech (-11,03 Prozent auf 81,82 CHF), Sandoz (-3,31 Prozent auf 79,38 CHF), Givaudan (-1,67 Prozent auf 3 878,00 CHF), Roche (-1,60 Prozent auf 392,60 CHF) und Julius Bär (-1,41 Prozent auf 68,38 CHF) unter Druck.
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 2 596 287 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 343,860 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf
Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu VAT
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|79,00
|1,96%
|Amrize
|35,99
|-0,33%
|Givaudan AG
|4 235,00
|-0,56%
|Julius Bär
|74,58
|-0,48%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 035,00
|1,12%
|Logitech S.A.
|91,50
|-3,97%
|Partners Group AG
|696,00
|1,05%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|426,75
|-0,99%
|Sandoz
|86,36
|-2,22%
|Swiss Life AG (N)
|1 031,00
|1,08%
|Swiss Re AG
|163,00
|-0,21%
|UBS
|41,72
|-1,04%
|VAT
|644,80
|0,28%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 339,86
|-0,25%
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