Schwache Performance in Zürich: SLI sackt ab

So bewegt sich der SLI am fünften Tag der Woche.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,99 Prozent tiefer bei 1 994,34 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,050 Prozent tiefer bei 2 013,34 Punkten in den Handel, nach 2 014,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 013,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 993,58 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der SLI bereits um 3,64 Prozent. Vor einem Monat, am 27.02.2026, wies der SLI 2 215,00 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bewegte sich der SLI bei 2 140,82 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 27.03.2025, einen Stand von 2 082,83 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 7,28 Prozent ein. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Swiss Re (+ 0,63 Prozent auf 128,50 CHF), Sonova (+ 0,49 Prozent auf 174,80 CHF), Givaudan (+ 0,11 Prozent auf 2 649,00 CHF), Roche (-0,22 Prozent auf 312,10 CHF) und Schindler (-0,23 Prozent auf 257,20 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil VAT (-4,92 Prozent auf 487,00 CHF), Swisscom (-4,10 Prozent auf 666,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,77 Prozent auf 62,20 CHF), Holcim (-2,75 Prozent auf 64,46 CHF) und Logitech (-2,65 Prozent auf 72,64 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 834 357 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 271,247 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at