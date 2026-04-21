Schwache Performance in Zürich: SLI schlussendlich im Minus

Letztendlich bewegte sich der SLI im SIX-Handel 1,04 Prozent leichter bei 2 120,22 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,331 Prozent schwächer bei 2 135,41 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 142,50 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 141,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 115,78 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der SLI einen Stand von 1 963,81 Punkten auf. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 21.01.2026, bei 2 135,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wurde der SLI mit 1 873,20 Punkten gehandelt.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,43 Prozent. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,47 Prozent auf 190,10 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,81 Prozent auf 224,20 CHF), Swiss Re (+ 0,76 Prozent auf 133,35 CHF), VAT (+ 0,48 Prozent auf 582,00 CHF) und Partners Group (+ 0,47 Prozent auf 944,40 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Lindt (-3,62 Prozent auf 9 850,00 CHF), Sandoz (-3,09 Prozent auf 64,50 CHF), Lonza (-2,85 Prozent auf 511,00 CHF), Nestlé (-1,88 Prozent auf 75,36 CHF) und Novartis (-1,79 Prozent auf 116,10 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 361 493 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 277,551 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Zurich Insurance-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,81 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at