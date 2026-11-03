Schwache Performance in Zürich: SLI schwächer

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,25 Prozent tiefer bei 2 374,69 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,532 Prozent tiefer bei 2 368,07 Punkten in den Handel, nach 2 380,73 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 364,36 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 378,99 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Stand von 2 210,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 297,51 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 2 008,52 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 10,40 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 382,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Swisscom (+ 1,21 Prozent auf 708,50 CHF), Lindt (+ 1,18 Prozent auf 8 605,00 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,64 Prozent auf 221,00 CHF), Novartis (+ 0,59 Prozent auf 132,30 CHF) und Swiss Life (+ 0,56 Prozent auf 965,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Geberit (-3,19 Prozent auf 570,20 CHF), Sonova (-2,45 Prozent auf 278,20 CHF), Galderma (-1,83 Prozent auf 188,00 CHF), Logitech (-1,30 Prozent auf 77,50 CHF) und Alcon (-1,26 Prozent auf 59,66 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 598 808 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 351,228 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at