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03.11.2026 12:26:54
Schwache Performance in Zürich: SLI schwächer
Um 12:10 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,25 Prozent tiefer bei 2 374,69 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,532 Prozent tiefer bei 2 368,07 Punkten in den Handel, nach 2 380,73 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SLI bei 2 364,36 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 378,99 Punkten.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Stand von 2 210,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 297,51 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 2 008,52 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 10,40 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 382,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Swisscom (+ 1,21 Prozent auf 708,50 CHF), Lindt (+ 1,18 Prozent auf 8 605,00 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,64 Prozent auf 221,00 CHF), Novartis (+ 0,59 Prozent auf 132,30 CHF) und Swiss Life (+ 0,56 Prozent auf 965,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Geberit (-3,19 Prozent auf 570,20 CHF), Sonova (-2,45 Prozent auf 278,20 CHF), Galderma (-1,83 Prozent auf 188,00 CHF), Logitech (-1,30 Prozent auf 77,50 CHF) und Alcon (-1,26 Prozent auf 59,66 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 598 808 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 351,228 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
SLI-Fundamentaldaten im Blick
Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|65,16
|-0,76%
|Amrize
|38,24
|-1,44%
|Galderma
|205,70
|-0,39%
|Geberit AG (N)
|624,80
|-2,04%
|Helvetia Baloise Holding AG
|241,60
|1,51%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 300,00
|0,59%
|Logitech S.A.
|83,20
|-1,93%
|Novartis AG
|143,22
|-0,97%
|Partners Group AG
|715,40
|0,31%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|426,00
|-1,42%
|Sonova AG
|307,00
|0,95%
|Swiss Life AG (N)
|1 051,00
|0,67%
|Swiss Re AG
|167,00
|-0,30%
|Swisscom AG
|761,50
|0,13%
|UBS
|42,98
|-0,65%
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