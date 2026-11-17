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17.11.2026 09:28:45
Schwache Performance in Zürich: SLI startet im Minus
Um 09:11 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,29 Prozent leichter bei 2 424,77 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,341 Prozent auf 2 423,48 Punkte an der Kurstafel, nach 2 431,78 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 425,34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 422,83 Punkten erreichte.
SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 2 306,78 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 2 304,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, wies der SLI einen Wert von 2 038,21 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,73 Prozent aufwärts. Bei 2 443,50 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Richemont (+ 1,29 Prozent auf 176,20 CHF), Lindt (+ 0,17 Prozent auf 8 595,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,00 Prozent auf 234,40 CHF), Sandoz (+ 0,00 Prozent auf 84,60 CHF) und Schindler (-0,06 Prozent auf 308,80 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Partners Group (-1,74 Prozent auf 645,00 CHF), UBS (-1,41 Prozent auf 39,84 CHF), Swiss Life (-1,01 Prozent auf 983,80 CHF), Julius Bär (-0,87 Prozent auf 70,48 CHF) und Holcim (-0,77 Prozent auf 74,66 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 162 792 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 348,470 Mrd. Euro den größten Anteil.
Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,05 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|36,70
|-0,08%
|Holcim AG
|81,04
|0,02%
|Julius Bär
|76,46
|0,13%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|255,60
|1,39%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 165,00
|-0,81%
|Partners Group AG
|700,20
|-0,77%
|Richemont
|188,60
|0,86%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|442,70
|-0,04%
|Sandoz
|90,94
|-0,35%
|Schindler AG (PS)
|332,00
|0,06%
|Swiss Life AG (N)
|1 063,50
|-0,56%
|Swiss Re AG
|166,05
|0,85%
|UBS
|43,22
|-0,21%
Indizes in diesem Artikel
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|2 420,57
|-0,46%