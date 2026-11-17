Der SLI bewegt sich am Dienstag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,29 Prozent leichter bei 2 424,77 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,341 Prozent auf 2 423,48 Punkte an der Kurstafel, nach 2 431,78 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 425,34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 422,83 Punkten erreichte.

SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 2 306,78 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 2 304,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, wies der SLI einen Wert von 2 038,21 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,73 Prozent aufwärts. Bei 2 443,50 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Richemont (+ 1,29 Prozent auf 176,20 CHF), Lindt (+ 0,17 Prozent auf 8 595,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,00 Prozent auf 234,40 CHF), Sandoz (+ 0,00 Prozent auf 84,60 CHF) und Schindler (-0,06 Prozent auf 308,80 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Partners Group (-1,74 Prozent auf 645,00 CHF), UBS (-1,41 Prozent auf 39,84 CHF), Swiss Life (-1,01 Prozent auf 983,80 CHF), Julius Bär (-0,87 Prozent auf 70,48 CHF) und Holcim (-0,77 Prozent auf 74,66 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 162 792 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 348,470 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,05 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at