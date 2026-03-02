Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Index-Performance
|
02.03.2026 17:58:32
Schwache Performance in Zürich: SLI verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge
Schlussendlich gab der SLI im SIX-Handel um 1,18 Prozent auf 2 188,77 Punkte nach. In den Montagshandel ging der SLI 1,60 Prozent schwächer bei 2 179,65 Punkten, nach 2 215,00 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 165,96 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 191,53 Zählern.
SLI seit Beginn des Jahres
Der SLI stand vor einem Monat, am 02.02.2026, bei 2 149,81 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 02.12.2025, den Stand von 2 084,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, notierte der SLI bei 2 115,10 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,76 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Punkten registriert.
Heutige Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,48 Prozent auf 182,00 CHF), Galderma (+ 1,17 Prozent auf 147,60 CHF), Schindler (+ 0,48 Prozent auf 295,00 CHF), Sonova (+ 0,05 Prozent auf 202,00 CHF) und Amrize (+ 0,04 Prozent auf 49,21 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Richemont (-5,72 Prozent auf 148,25 CHF), Straumann (-3,15 Prozent auf 89,68 CHF), Holcim (-2,60 Prozent auf 69,04 CHF), Geberit (-2,35 Prozent auf 632,80 CHF) und Alcon (-2,27 Prozent auf 65,34 CHF).
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 807 631 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 322,500 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus
Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,72 Prozent.
